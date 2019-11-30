Son Dakika Haberleri: Newcastle United 2-2 Manchester City (Maç özeti)
Son Dakika Spor Newcastle United 2-2 Manchester City (Maç özeti) - Son Dakika Spor

Newcastle United 2-2 Manchester City (Maç özeti)

6 saat önce

İngiltere Premier Lig 14. hafta mücadelesinde Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya geldi.

Newcastle United 2-2 Manchester City (Maç özeti), System.String[]

İngiltere Premier Lig 14. hafta mücadelesinde Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya geldi.


Sports Direct Arena'da oynanan maçta Manchester City, iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.


Konuk takımı öne geçiren golleri 22. dakikada Raheem Sterling ile 82. dakikada Kevin de Bruyne kaydederken, Newcatle United'a 1 puanı getiren sayılar ise 25. dakikada Jetro Williems ile 88. dakikada Jonjo Shelvey'den geldi.


Alınan bu sonucun ardından Manchester City puanını 29 yaptı ancak lider Liverpool'un 8 puan gerisinde kaldı. Newcastle United ise 16 puana yükseldi.

Newcastle United FC, Manchester City, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:35 
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