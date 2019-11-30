Newcastle United 2-2 Manchester City (Maç özeti)

İngiltere Premier Lig 14. hafta mücadelesinde Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya geldi.



Sports Direct Arena'da oynanan maçta Manchester City, iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.



Konuk takımı öne geçiren golleri 22. dakikada Raheem Sterling ile 82. dakikada Kevin de Bruyne kaydederken, Newcatle United'a 1 puanı getiren sayılar ise 25. dakikada Jetro Williems ile 88. dakikada Jonjo Shelvey'den geldi.



Alınan bu sonucun ardından Manchester City puanını 29 yaptı ancak lider Liverpool'un 8 puan gerisinde kaldı. Newcastle United ise 16 puana yükseldi.