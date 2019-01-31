Son Dakika Haberleri: Newcastle United, Almiron'u Transfer Etti

Newcastle United, Almiron'u Transfer Etti

39 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kulüp rekoru kırarak orta saha oyuncusu Miguel Almiron'u renklerine bağladı.

Newcastle United, Almiron'u Transfer Etti, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kulüp rekoru kırarak orta saha oyuncusu Miguel Almiron'u renklerine bağladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United'de forma giyen Paraguaylı futbolcuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

24 yaşındaki futbolcuya verilen 21 milyon sterlinlik bonservis bedeli kulüp tarihine geçti. Önceki rekor 2005 yılında Michael Owen için Real Madrid'e ödenen 16 milyon sterlindi.

Atlanta United'de tüm kulvarlarda 69 maça çıkan Almiron, 22 gol attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:12 Kaynak: AA

Atlanta, Miguel, Newcastle United FC, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arsenal, Denis Suarez'i Kiraladı West Ham United, Benfica'dan Mesaque Dju'yu Transfer Etti

Wolverhampton, Jonny'nin Bonservisini Aldı Manchester United, Martial ile Sözleşme Yeniledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 20:51:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Newcastle United, Almiron'u Transfer Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]