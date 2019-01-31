Newcastle United, Almiron'u Transfer Etti
39 dakika önce
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kulüp rekoru kırarak orta saha oyuncusu Miguel Almiron'u renklerine bağladı.
İngiltere
Premier Lig ekiplerinden Newcastle United
, kulüp rekoru kırarak orta saha oyuncusu Miguel
Almiron'u renklerine bağladı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Amerikan Birinci Futbol
Ligi (MLS) takımlarından Atlanta
United'de forma giyen Paraguaylı futbolcuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
24 yaşındaki futbolcuya verilen 21 milyon sterlinlik bonservis bedeli kulüp tarihine geçti. Önceki rekor 2005 yılında Michael Owen
için Real Madrid
'e ödenen 16 milyon sterlindi.
Atlanta United'de tüm kulvarlarda 69 maça çıkan Almiron, 22 gol attı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:12 Kaynak: AA
Arsenal, Denis Suarez'i Kiraladı
West Ham United, Benfica'dan Mesaque Dju'yu Transfer Etti
Wolverhampton, Jonny'nin Bonservisini Aldı
Manchester United, Martial ile Sözleşme Yeniledi