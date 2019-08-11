Son Dakika Haberleri: Newcastle United - Arsenal: 0-1
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Newcastle United - Arsenal: 0-1

41 dakika önce

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde Arsenal, Newcastle United deplasmanında 1-0 galip geldi.

Newcastle United - Arsenal: 0-1, System.String[]
İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde Arsenal, Newcastle United deplasmanında 1-0 galip geldi. Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ın güvenlik gereçkesiyle kadroya alınmadığı karşılaşmada konuk takımın tek golünü Pierre Aubameyang kaydetti.

Londra temsilcisi bir sonraki maçını evinde Burnley ile oynayacak.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:02 
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