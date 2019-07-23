Newcastle United, Joelinton'u rekor bedele transfer etti
1 saat önce
İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Brezilyalı futbolcu Joelinton'u kulüp rekoru kırarak renklerine bağladı.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:38 Kaynak: AA
Premier Lig takımlarından Newcastle United, Brezilyalı futbolcu Joelinton'u kulüp rekoru kırarak renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Joelinton'un transferi konusunda Almanya
'nın Hoffenheim
takımıyla anlaşıldığı ve 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Joelinton için ödenen bonservis bedelinin kulüp rekoru olduğu ifade edildi ancak miktara ilişkin bilgi verilmedi. İngiliz basını, transferin 40 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
Profesyonel kariyerine Sport Recife
'de başlayan Brezilyalı futbolcu, Hoffenheim'ın yanı sıra Rapid Wien
'de de oynadı.
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