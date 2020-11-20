Newton-Kâtip Çelebi projesi "Newton Prize Ödülü"nü kazandı

Türkiye ve Birleşik Krallık destekli, "Newton - Katip Çelebi Fonu Araştırma Projesi "2020 Newton Prize Ödülü"nü kazandı. Newton - Katip Çelebi Fonu araştırma projesi ekibi, araştırmalarını bir sonraki aşamaya taşımalarını sağlayacak 200,000 sterlinlik ödülün sahibi oldu.

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Şahmaran ile Birleşik Krallık'taki Bradford Üniversitesi'nden Prof Dr. Ashraf Ashour'un ortaklaşa yürüttüğü araştırma, Newton Prize Ödülü'nün dünya çapında altı kazananından biri oldu.