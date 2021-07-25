PUBG Mobile World Invitational turnuvasında ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden Next Rüya Gaming, turnuvanın üçüncü gününü 158 puan ile 4. sırada tamamladı.
Organizasyon, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda yarın oynanacak olan son gün maçlarına "full konsantre" olarak turnuvadan şampiyon olarak ayrılacağını açıkladı.
Temsilcimizin önündeki 3 takım ise sırasıyla şu şekilde:
Playerbros ekibi olarak temsilcimize son gün maçlarında başarılar diliyor, bayrakları astırmasını temenni ediyoruz!
Son Dakika › Gamegar › Next Rüya Gaming PMWI'da son viraja girdi! - Son Dakika