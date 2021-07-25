Next Rüya Gaming PMWI'da son viraja girdi! - Son Dakika

PUBG Mobile World Invitational turnuvasında ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden Next Rüya Gaming, turnuvanın üçüncü gününü 158 puan ile 4. sırada tamamladı.

Organizasyon, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda yarın oynanacak olan son gün maçlarına "full konsantre" olarak turnuvadan şampiyon olarak ayrılacağını açıkladı.

PUBG Mobile World Invitational Turnuvası'nda Son 3 Takım

Temsilcimizin önündeki 3 takım ise sırasıyla şu şekilde:

KONINA POWER - 182 Puan

RTG ESPORTS - 179 Puan

ALPHA 7 ESPORTS - 170 Puan

NEXT RÜYA GAMİNG - 158 Puan

Playerbros ekibi olarak temsilcimize son gün maçlarında başarılar diliyor, bayrakları astırmasını temenni ediyoruz!