NEXUS ACE uçuşu gerçekleştirildi - Son Dakika

- NEXUS ACE uçuşu gerçekleştirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ve 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı tarafından 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ve 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı tarafından 4 adet F-16 uçağı ile NATO standart harekat usullerinin uygulanması, geliştirilmesi, harekat ve tatbikatlarda aynı standart usullerin uygulanabilmesi amacıyla icra edilen NEXUS ACE uçuşunun gerçekleştirildiğini açıkladı.