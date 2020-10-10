NEXUS ACE uçuşu gerçekleştirildi - Son Dakika

NEXUS ACE uçuşu gerçekleştirildi
10.10.2020 13:01
- NEXUS ACE uçuşu gerçekleştirildi Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ve 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı tarafından 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.
- NEXUS ACE uçuşu gerçekleştirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ve 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı tarafından 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ve 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı tarafından 4 adet F-16 uçağı ile NATO standart harekat usullerinin uygulanması, geliştirilmesi, harekat ve tatbikatlarda aynı standart usullerin uygulanabilmesi amacıyla icra edilen NEXUS ACE uçuşunun gerçekleştirildiğini açıkladı.
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