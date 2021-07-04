Nexus Mods Kullanıcıları Ağustostan İtibaren Dosyaları Silemeyecek - Son Dakika

Bazı PC oyuncuları için modlar ve mod oluşturma sadece küçük bir eğlence değildir. Bir oyunun dosyalarını değiştirme yeteneği, bazı oyunların görünüşünü, hissini ve hatta oynama şeklini değiştirebilir, hatta bazı modlar bir oyunun türünü bile değiştirebilir.

Nexus Mods

ve gibi web siteleri, tek bir oyun deneyiminin ömrünü uzatabilecek muazzam miktarda yeteneği sergilemek için yeni yollar sunar. Ancak, şimdi görünen o ki, Nexus Mods dosyaların nasıl işlendiği konusunda birkaç değişiklik yapmak istiyor.

Yakın tarihli bir rapora göre, geçmişte eklenti yüklemeyi kolaylaştırarak Fallout 4 gibi büyük oyunlara destek vermiş olan , kullanıcıların bir sonraki andan itibaren dosyaları artık silemeyecekleri şekilde değişiklikler uygulayacak.

Bunun yerine, dosyaların yalnızca arşivlenmesine izin verilecek, bu da onları web sitesinin veritabanında tutmaya devam edecek ancak kullanıcılar tarafından erişilemez hale gelecek.

Bu tartışmalı bir şekilde uygulanması garip bir politika gibi geliyor. Özel modlama topluluğunun bu değişikliklerden endişe duyması veya hatta onlara kızması muhtemeldir. Ancak, Nexus'un bu yeni fikri dahil etmesinin bir nedeni olduğunu belirtmekte fayda var.

Sitenin resmi gönderisine göre, henüz meyve vermeyen "koleksiyonlar" adlı 2019 projesiyle ilgili. Görünen o ki genel amaç, modlamayı genel olarak kolaylaştırmak ve aynı zamanda çakışan modları indirme riski taşıyanlar için daha az külfetli hale getirmek.

Bunun yaratıcılar tarafından yüklenen veya kullanıcılar tarafından indirilen modları etkilemeyeceğini, önümüzdeki aydan itibaren dosyaların sitede kalacağını ancak tamamen kaldırılmak yerine arşivlenebileceğini söylemeye değer.

Bu, oyunda jet uçakları isteyen Skyrim hayranlarının buna sahip olabileceği anlamına geliyor. Hiç kimse, şu anda Nexus Mods web sitesinde bulunan milyonlarca oyun modifikasyonunu yaratma, paylaşma ve oynama yeteneğini elinden almıyor ve bu en azından bir nebze olsun rahatlatıyor.