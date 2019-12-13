Ney'le psikiyatrik terapi - Son Dakika
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Ney'le psikiyatrik terapi

6 saat önce

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak, "Ney sesinin rahatlatıcı etkisi hemen herkes tarafından kabul edilmektedir" dedi.

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Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak, "Ney sesinin rahatlatıcı etkisi hemen herkes tarafından kabul edilmektedir" dedi.


Tekirdağ Gençlik Merkezince Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde tedavi gören hastalar için ebru sanatı çalışması ve ney dinletisi etkinliği düzenlendi. Gençlik Merkezi Üyelerince yapılan açıklamada bu çalışmadaki ana temanın geçmişte musiki ve buna benzer sanat dalları ile bu gibi hastaları iyileştirmesi görüldüğü ve bundan dolayı da gençlerle birlikte böyle bir çalışma yapmak istedikleri belirtildi.


Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak ise ney sesinin rahatlatıcı etkisi hemen herkes tarafından kabul edildiğini belirtti.


Tekirdağ Gençlik Merkezinde Gençlik Lideri Ümit Kühram konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün burada gönüllülerimizle birlikte burada yatan hastalarımız için ney dinletisi ve Ebru Çalışması yapacağız. Aslında bu çalışmamızın ana temasında ecdadımızın geçmişte yapmış olduğu musiki ile dinlenme musiki ile rehabilite olma amacıyla gençlerimizle birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. Bakanlığımızın 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmesiyle birlikte gönüllülük çalışmalarına daha da hız vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 15 gencimizle birlikte psikiyatri bölümünde yatan hastalarımıza bu çalışmayı yapmak istiyoruz" dedi.


Ney sesi rahatlatıyor


Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak ise yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği bir söylem var; müzik ruhun gıdasıdır diye. Bu söylemden yola çıkılarak yapılan bazı çalışmalarda müziğin hem ruhsal hem de fiziksel hastalıklara olumlu etkiler gösterdiği bulunmuştur. Tarihsel açıdan bakıldığında ise özellikle Osmanlı döneminde bimarhanelerde ruhsal hastalıktan muzdarip olan kişilere düzenli bir şekilde musiki dinletildiği bilinmektedir. Ancak her müziğin ruhsal hastalıklara iyi geldiği söylenemez. Özellikle bazı müzik türlerinin insanları daha öfkeli ve hüzünlü bir hale soktuğu bilinmektedir. Ney, hem sesindeki gizem ve güzellik hem de oktav genişliği açısından Türk müziğinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Ney sesinin rahatlatıcı etkisi hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Ben de amatör bir neyzen olarak hem neyi üflediğimde hem de dinlediğimde oldukça rahatladığımı, günlük stresimin azaldığını söyleyebilirim. Hastalarımıza da bugün ilk defa ney dinletisi ve Ebru sanatı ile tanıştırdık ve çok olumlu geri bildirimler aldık. Bundan sonra da devam etmeyi planlıyoruz. Bu konuda desteklerini esirgemedikleri için sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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