Ney sanatçısından kursiyerlere uzaktan eğitim - Son Dakika

Samsun'da ney sanatçısı 57 yaşındaki Şeref Kartal, koronavirüs nedeniyle öğrencileriyle derslerine internet üzerinden görüntülü olarak devam ediyor.

Atakum ilçesinde yaşayan üfleyen Kartal, "Evde kal" çağrısına uyan öğrencilerine her gün cep telefonu ile görüntülü bağlanarak ney kursu veriyor.

40 yıldır ney üfleyen Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün 15 öğrencisine farklı zamanlarda onar dakikalık kurs verdiğini söyledi.

Ney üflemenin kendisi için bir tutku olduğunu anlatan Kartal, "Öğrencilerimiz koronavirüs nedeniyle kurslarından ayrı kalmasın diye görüntülü olarak kursumuza devam ediyoruz." dedi.

Öğrencilerinden bir süredir ayrı kaldığını dile getiren Kartal, ney kurslarına en yakın zamanda yüz yüze devam etmeyi istediğini de sözlerine ekledi.