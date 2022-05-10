Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da sahne alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da sahne alacak

10.05.2022 15:57
Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da sahne alacak

Dünyaca ünlü ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de konser verecek.

Dünyaca ünlü ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de konser verecek.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk müziği ve geleneksel Mevlevi sufi müziği ustası Kudsi Erguner, Budapeşte YEE ile Macar Müzik Evi tarafından organize edilen konser kapsamında, 13 Mayıs'ta Budapeşte'de müzikseverler ile buluşacak.

Erguner'in ney üfleyeceği konsere, Hakan Güngör kanunuyla, Bangladeşli Niti Ranjan Biswas ise tablas ile eşlik edecek.

Üç büyük mutasavvıf Yunus Emre, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Hoca Garip Nevaz'ın eserlerinin seslendirileceği konserle çok boyutlu tasavvuf müziği resitali sunulacak.

YORUMLAR
500
Türk Japon Vakfı açılışının 23. yıldönümünü kutladı Türk Japon Vakfı açılışının 23. yıldönümünü kutladı Viyana YEE'de 'yabancılaşma ve farklı kültürler' temalı modern sanat sergisi Viyana YEE'de 'yabancılaşma ve farklı kültürler' temalı modern sanat sergisi

Kudsi Erguner, Macaristan, Yunus Emre, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da sahne alacak - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:02:10. #1.12#
SON DAKİKA: Ney virtüözü Kudsi Erguner, Macaristan'da sahne alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement