NEYAD, Suriye'de yetim ve öksüzlerle 23 Nisan'ı kutlayacak - Son Dakika
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NEYAD, Suriye'de yetim ve öksüzlerle 23 Nisan'ı kutlayacak

21.04.2022 16:40
NEYAD, Suriye'de yetim ve öksüzlerle 23 Nisan'ı kutlayacak

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki yaklaşık 200 yetim ve öksüz çocuğa yönelik etkinlik düzenleyecek.

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki yaklaşık 200 yetim ve öksüz çocuğa yönelik etkinlik düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Çobanbey (El-Rai) beldesinde bulunan AFAD Lojistik Deposu'ndaki etkinliğe NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş ile yönetim kurulu üyeleri katılacak.

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgelere yardımlarını sürdüren derneğin bu yılki 23 Nisan programında Suriyeli çocuklar, kendileri için kurulan oyun alanında eğlenceli vakit geçirecek.

Oyun parkurları, tırmanma duvarı, palyaço, pamuk şeker standı ve illüzyonistin bulunacağı etkinlik alanında çocuklar gönüllerince bayramlarını kutlayacak.

Etkinlikte, çocukların her birine özel hazırlanan kıyafet ve ayakkabı ile oyuncak ve çikolata paketi hediye edilecek. Gün boyu sürecek etkinlik, çocuklarla yapılacak iftarın ardından sona erecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NEYAD, Suriye'de yetim ve öksüzlerle 23 Nisan'ı kutlayacak - Son Dakika


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