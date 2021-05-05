Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular - Son Dakika

Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular

05.05.2021 14:46

Sinop'tan denize açılan balıkçıların ağlarına hayli ilginç bir av dolandı. Önce büyük bir balık sürüsüne denk geldiklerini düşünerek heyecanlanan balıkçılar, sonradan ava yaklaşınca şamandıra ile karşılaştıklarını anladılar. Hamsi ararken şamandıra bulan balıkçılar, limana getirdikleri şamandırayı da satışa çıkardılar.

Sinop'ta balıkçılar balık sürüsü umarken denizde şamandıra buldu. Büyük bir gemiden düştüğü değerlendirilen şamandıra Sinoplu balıkçıların karşısına çıktı. İlk anda balık sürüsü bulduklarını sanarak sevinen balıkçıları sonar yanılttı. Yaklaşınca gördükleri, balıkçıları şaşkına çevirdi. Balıkçılar, zarar vermesin diye limana çektikleri şamandırayı satışa çıkardı.

Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular

"HAMSİ ARARKEN ŞAMANDIRA BULDUK"

35 yıllık balıkçı Hüseyin Baş, "Hamsiye çıktık sonarlarımız bunu buldu. Geceydi göremedik tabi. Çarpsak buna bize zarar verir. Ama kopmuş bir yerden sürüklenerek gelmiş. Sonarda gördük yanaştık. Bir baktık şamandıra. Yedek tekneyle çekerek limana getirdik. Sonarda bir cisim olarak algılıyor onu. Bir balık sürüsü gibi ama tabi yanaştığımız zaman anladık. Açık denizde hamsi ararken 12-13 millerde bulduğumuz şamandıra. Çekerek getirdik buraya bir müşteri çıkmadı. Bu gemilerin arasında yükleme yaparken koydukları, bazen demirleme yerinde kullanılan bir şamandıra. Daha büyük gemiler bunu kullanıyor. Bizim de işimize yaramıyor ama biz denizde gördüğümüz için aldık getirdik" dedi.

4 yıldır limanda bekleyen şamandıra taliplisini bekliyor.

Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular
Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular
Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular
Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular

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Son Dakika Ekonomi Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular - Son Dakika Ekonomi


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