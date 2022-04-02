Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ederek ünlenen genç, bu kez benzin istasyonuna gitti

Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesinde alınan bilgiye göre karı koca olduğu öğrenilen bir çift arasında çıkan kavga sokağa kadar taştı.

KAVGA BÜYÜDÜ

Bu esnada olay yerinden evlerine giden M. K, ile arkadaşı İ.B, kavgayı ayırmaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında erkeğin akrabalarının da karıştığı kavga büyüdü. Demir levyelerin kullanıldığı olayda silahta çekildi ancak polisin zamanında müdahalesi ile tabanca ateşlenmeden alındı.

HASTANELİK OLDULAR

Şüphelileri gözaltına alan polis, daha sonra ifadelerin alınması için tarafları karakola götürdü. Hafif yaralanan M.K, ile arkadaşı İ.B, hastanede tedavi altına alındı.