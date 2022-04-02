Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler - Son Dakika
Üye Girişi

Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler

02.04.2022 12:13

Kahramanmaraş'ta karı koca arasındaki şiddetli kavgayı ayırmak isteyen iki kişi, kocanın akrabalarının saldırısına uğradı. Arabulucular gözlerini hastanede açarken, olay esnasında silahların çekildiği de ortaya çıktı.

Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesinde alınan bilgiye göre karı koca olduğu öğrenilen bir çift arasında çıkan kavga sokağa kadar taştı.

KAVGA BÜYÜDÜ

Bu esnada olay yerinden evlerine giden M. K, ile arkadaşı İ.B, kavgayı ayırmaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında erkeğin akrabalarının da karıştığı kavga büyüdü. Demir levyelerin kullanıldığı olayda silahta çekildi ancak polisin zamanında müdahalesi ile tabanca ateşlenmeden alındı.

HASTANELİK OLDULAR

Şüphelileri gözaltına alan polis, daha sonra ifadelerin alınması için tarafları karakola götürdü. Hafif yaralanan M.K, ile arkadaşı İ.B, hastanede tedavi altına alındı.

Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
YORUMLAR
500
Edirne'de oğlunun kavga ettiği kişiyi bıçaklayan kadın tutuklandı Edirne'de oğlunun kavga ettiği kişiyi bıçaklayan kadın tutuklandı Kontrolden çıkan otomobil evin üzerine devrildi Kontrolden çıkan otomobil evin üzerine devrildi

Dulkadiroğlu, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler - Son Dakika


Son Dakika
12:16 Arkadaşını silahla vurduktan sonra hastaneye bıraktı, sonra da "veresiye bedel ödedim" diye paylaşım yaptı
12:13 Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler
12:11 Chris Rock'ı Tokatlayan Will Smith, akademi üyeliğinden istifa etti
12:10 Biden'dan kritik hamle! Savaşın seyri değişebilir: Ukraynalılara, Sovyet yapımı tanklar gidiyor
12:07 Milli sporcu Sümeyye Boyacı bir kez daha ülkemizi gururlandırdı: Hem altın madalya kazandı hem rekor kırdı
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
11:48 Ağaçlık alanda sır ölüm: Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
11:25 Kredi kullananlar dikkat: Bankalarda yeni dönem başlıyor! Borcunu erken kapatanlar masraflarını geri alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:19:36. #1.13#
SON DAKİKA: Neye niyet neye kısmet: Karı koca kavgasını ayırmak için gittiler, asıl dayağı kendileri yediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement