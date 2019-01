Neyin hem ustası hem de sanatçısı Afyonkarahisar 'da ney sevdalısı çokAFYONKARAHİSAR - Müziğin vazgeçilmez enstrümanı ney ve bu işe hayatını adamış genç neyzen Yunus Bozdoğan , üflendiği neyin hem ustası, hem sanatçısı, hem de hocası. Neyzen Bozdoğan, Afyonkarahisar'da neye sevdalı birçok vatandaşın olduğunu kaydederek, isteyenlere yardımcı olabileceğini söyledi.8 yıldır ney yapımına ve üflemesine merak salan Denizlili Yunus Bozdoğan, şimdi isteyene ney üflemesini öğretiyor. Denizli'den Afyonkarahisar'a üniversite okumak için gelen Neyzen Yunus Bozdoğan, şimdi Afyonkarahisar'da kendisine ait Tarihi Taşhan'daki küçük atölye açtı. Burada hünerli elleriyle bir taraftan ney imal ederken diğer taraftan da Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na eğitim hayatını sürdürüyor.Ney yapımı uzun bir süreçNey yapılacak kamışların güzel ses vermesi için 2 yıl kurutulması gerektiğini belirten Neyzen Yunus Bozdağ; "Yaş kamıştan ney olmuyor. Kamışların illaki kuruması lazım güzel bir şekilde ses verebilmesi için. Kuruyan kamışları yapacak olduğumuz ney çeşide göre ölçülendirip, perde yerleri işaretlenir ve temizlenir. Eğer yapacağımız kamış düzgün değilse bu düzeltilir. Daha sonrada içini açmaya başlarız. İç açkısı ve perde açkıları yapıldıktan sonra ney üflenir ve sesi kontrol edilir. Eğer varsa sesinde bir problem giderilmeye çalışılır. Zaten her açılan kamış illa ney olacak diye durum yok. Olmayabilir. Yani kamış üzerine harcanan emek boşa gidebilir. Hiç ummadığımız kamıştan çok güzel seslerde çıkabilir" dedi.Ney sabır isteyen bir enstrümanNey üflemek kişiyi dinlendirip, sakinleştireceğini ifade eden Bozdoğan şöyle devam etti; "Ney üflemek kendi adıma konuşacak olursam beni dinlendiriyor, sakinleştirip kısmen de dünyadan uzaklaştırıyor. Ney üflediğim zaman kendimi rahat hissediyorum, mutlu hissediyorum. Tabi, bu herkeste bu şekilde olmayabilir. Çünkü sabır isteyen bir enstrüman. O sabrı gösterdiğimiz zaman biz ona ne kadar sabır ederken oda bize kendisini o kadar veriyor. Ona göre ses veriyor."Afyonkarahisar'da ney sevdalısı çokNeye meraklı vatandaşın çok olduğunu kaydeden Bozdoğan; "Ney sabır isteyen ilgi isteyen her gün uğraşılması gereken enstrüman olduğu için ilgisi olan kişiler günlük hayatlarında fırsat bulup da neye vakit ayırmadıkları zaman bu ilgi azalıyor. Bu enstrümana eğer niyetlenip de başladıysak her gün üfleyip üzerine düşmemiz gerekiyor. Öbür türlü çoğu vatandaşın ben üflüyorum ama hale sesler flüt gibi geliyor, dediği bir konu var. O tamamen ilgisizlikten vakit ayırmamaktan kaynaklanıyor. İlgi var ama vakit ayırma konusunda biraz sıkıntılıyız. Ben de başladığımda ses çıkaramıyordum. Fakat dediğim gibi birazcık ilgi alaka gösterildiği zaman oda kendisini bize gösteren bir enstrüman. Hevesi olan vatandaşlar denemeden karar vermesinler. Onun dışında Afyonkarahisar'da ney sevdalısı çok. Buyursunlar gelsinler, yardımcı olabildiğimiz kadar oluruz" diye konuştu.