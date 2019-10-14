Son Dakika Haberleri: Neymar 1 ay yok!
Son Dakika Spor Neymar 1 ay yok!

Neymar 1 ay yok!

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya Milli Takımı'nın Nijerya ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sakatlanan Neymar'ın sol diz ardı kirişinde 2. derece lezyon tespit edildi.

Neymar 1 ay yok!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya Milli Takımı'nın Nijerya ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sakatlanan Neymar'ın sol diz ardı kirişinde 2. derece lezyon tespit edildi.


Sekiz gün içinde ikinci bir değerlendirme yapılacağı ancak 27 yaşındaki futbolcunun, mevcut belirtiler doğrultusunda sağlığına kavuşmasının bir ay süreceği belirtildi.


Bu sezon 5 maçta 4 gol atan Neymar, PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge'e karşı oynayacağı 2 maçı da kaçıracak.

Brezilya Milli Takımı, Nijerya, Neymar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şener Özbayraklı oyuncu sevgilisi Şilan Makal ile ilk kez görüntülendi
Statta 30 bin Türk'ü gören Deschamps şaşkınlığını gizleyemedi! A Milli Takımımıza büyük destek! Paris kırmızı-beyaz Türkiye'de oynanacak Devler Ligi finali ile ilgili UEFA'dan açıklama: Yaptırım için erken

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 22:24:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Neymar 1 ay yok!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]