Neymar'a tecavüz suçlamasında bulunan Brezilyalı kadın konuştu
1 saat önce
Neymar'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Brezilyalı kadın bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ünlü futbolcunun kendisine hem 'saldırdığını' hem de 'tecavüz ettiğini' söyledi.
Neymar
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:23
'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Brezilyalı kadın bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ünlü futbolcunun kendisine hem 'saldırdığını' hem de 'tecavüz ettiğini' söyledi.
Cuma günü Neymar hakkında savcılığa şikayette bulunan Najila Trindade adlı kadın SBT Brasil televizyonuna verdiği röportajda Paris
St-Germain takımında oynayan futbolcudan hoşlandığını ve kendisiyle seks yapmak için Paris'e gittiğini söyledi.
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