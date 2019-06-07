Son Dakika Haberleri: Neymar'a tecavüz suçlamasında bulunan Brezilyalı kadın konuştu
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Neymar'a tecavüz suçlamasında bulunan Brezilyalı kadın konuştu

1 saat önce

Neymar'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Brezilyalı kadın bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ünlü futbolcunun kendisine hem 'saldırdığını' hem de 'tecavüz ettiğini' söyledi.

Neymar'a tecavüz suçlamasında bulunan Brezilyalı kadın konuştu, System.String[]
Neymar'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Brezilyalı kadın bir televizyon kanalına verdiği mülakatta ünlü futbolcunun kendisine hem 'saldırdığını' hem de 'tecavüz ettiğini' söyledi.

Cuma günü Neymar hakkında savcılığa şikayette bulunan Najila Trindade adlı kadın SBT Brasil televizyonuna verdiği röportajda Paris St-Germain takımında oynayan futbolcudan hoşlandığını ve kendisiyle seks yapmak için Paris'e gittiğini söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:23 
Neymar, Dünya
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