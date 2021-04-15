Neymar da eski F.Bahçeli Max Kruse'ye özendi, "Futbol yüzünden pokere vakit ayıramıyorum" dedi.

Futbolun yıldızlarının saha dışındaki olayları, özellikle kumar ve eğlenceye düşkün olan oyuncuların son zamanlardaki düşüşü dikkat çekiyor. Eski Fenerbahçeli Max Kruse, poker bağımlılığı yüzünden Alman Milli Takımı'ndan uzaklaştırılmış, Sarı-Lacivertli takımda da eğlence hayatına düşkünlüğü sebebiyle kulüple arası açılmıştı. Max Kruse, birçok kez pokerin futboldan daha zevkli olduğunu ve oraya odaklanmayı beklediğini ifade etmişti. Benzer açıklamalar bu kez Neymar'dan geldi.

"İŞİM GEREĞİ KATILAMIYORUM"

PSG'de son zamanlarda yaptıklarıyla sabırları taşıran Neymar, bir ilginç açıklama daha yaptı. Neymar, "Neredeyse her gün poker oynuyorum. Her zaman katılmak istediğim ama işim gereği katılamadığım turnuvalar var. Bu nedenle futboldan emekli olduktan sonra profesyonel poker oyuncusu olmaya karar verdim" diye konuştu. Futbolseverlerin pek de haz etmediği futbolculardan olan Neymar, bu doğrultuda ilerlemesi halinde sevgileri tüketecek.