Neymar'dan ağızları açık bırakan pas! Kalçasıyla... - Son Dakika
Son Dakika Spor Neymar'dan ağızları açık bırakan pas! Kalçasıyla... - Son Dakika Spor

Neymar'dan ağızları açık bırakan pas! Kalçasıyla...

6 saat önce

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Neymar, Lig Kupası'nda oynanan Reims maçında attığı pasla gündem oldu.

Neymar'dan ağızları açık bırakan pas! Kalçasıyla..., System.String[]

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Neymar, Lig Kupası'nda oynanan Reims maçında attığı pasla gündem oldu.


Brezilyalı futbolcu, Auguste-Delaune II'de oynanan ve sahadan 3-0 galip ayrıldıkları mücadelede kalçasıyla verdiği pasla ağızları açık bıraktı.


Neymar'ın Reims maçındaki birbirinden klas paslarını izliyoruz...


Neymar, Fransa, Reims, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:14 
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