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Neymar'dan ağızları açık bırakan pas! Kalçasıyla...
6 saat önce
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Neymar, Lig Kupası'nda oynanan Reims maçında attığı pasla gündem oldu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Neymar, Lig Kupası'nda oynanan Reims maçında attığı pasla gündem oldu.
Brezilyalı futbolcu, Auguste-Delaune II'de oynanan ve sahadan 3-0 galip ayrıldıkları mücadelede kalçasıyla verdiği pasla ağızları açık bıraktı.
Neymar'ın Reims maçındaki birbirinden klas paslarını izliyoruz...
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:14
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