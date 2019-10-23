Son Dakika Haberleri: Neymar'dan Galatasaray itirafı!
Son Dakika Spor Neymar'dan Galatasaray itirafı!

Neymar'dan Galatasaray itirafı!

1 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Neymar, Brezilya'da OTRO kanalına röportaj verdi.

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Spor Arena Dış Haber | Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Neymar, Brezilya'da OTRO kanalına röportaj verdi. Neymar, birçok konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Sezon başı hakkında çıkan transfer dedikoduları hakkında konuşan Neymar, "Mutlu olmadığınızda ayrılmak istersiniz, işinizi değiştirmek istersiniz. Benim istediğim de buydu. Mutluluğu bulmak istedim. Ama sonunda takımda kaldım, PSG'de en iyimi göstermeye çalışacağım. Taraftarın bana sinirlenmesini anlıyorum ama lütfen onlar da beni biraz anlasın." dedi.


"MBAPPE İNANILMAZ BİR ÇOCUK"


Takım arkadaşı Kylian Mbappe'yi de değerlendiren Brezilyalı futbolcu, "Mbappe inanılmaz bir çocuk. Çok eğlenceli, her zaman mutlu. Sadece futbolcu olarak değil insan olarak da müthiş birisi. Çok iyi anlaşıyoruz." sözlerini kullandı.


"GALATASARAY'A KARŞI..."


Neymar, PSG'nin Galatasarayİstanbul'da 1-0 yendiği maç için de konuşurken "Ben cezalıydım, o yüzden İstanbul'da yoktum. Galatasaray maçını evde izledim. Çok iyi bir maçtı. Galatasaray'ın stadında oynamak çok zordur. Çok güzel bir atmosfer oluşuyor, tabii özellikle Galatasaray için. Güzel oynadık, golü bulduk ve bence çok önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.


Paris Saint Germain, Galatasaray, Brezilya, Neymar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:59 
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