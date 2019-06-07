Son Dakika Haberleri: Neymar ifade verdi
Son Dakika Güncel Haber

Neymar ifade verdi

1 saat önce

Hakkında birlikte olduğu modele tecavüz ettiği iddia edilen Brezilyalı futbolcu Neymar, Rio de Janerio'da polise ifade verdi.

Neymar ifade verdi, System.String[]
Hakkında birlikte olduğu modele tecavüz ettiği iddia edilen Brezilyalı futbolcu Neymar, Rio de Janerio'da polise ifade verdi. Dünya futbol tarihinin en yüksek bonservisi ile transfer edilen Neymar bugünlerde futboldaki başarıları ile değil hakkındaki "tecavüz" iddiaları ile adından söz ettiriyor. Mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te bir otel odasında bir birlikte olduğu modele tecavüz ettiği iddia edilen Neymar, bugün ifade verdi. Sorgulamadan önceki gergin halleri ile dikkat çeken Neymar'ın Rio de Janeiro'da bulunan polis merkezinde ifade vermesi yaklaşık 2 saat sürdü. İfade sırasında yatak odası görüntülerinin de izlendiği öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:35 Kaynak: İHA
Neymar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tecavüzle suçlanan Neymar, Brezilya'da ifade verdi! Mesut Özil, Amine Gülşe'yi evinden davul zurna eşliğinde aldı FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı Son dakika! Kocaeli'deki yangınla ilgili fabrika sahibi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 15:46:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Neymar ifade verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]