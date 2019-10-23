Son Dakika Haberleri: Neymar'ın 2018-19 Sezonunda Parc des Princes'teki Tüm Golleri
Son Dakika Spor Neymar'ın 2018-19 Sezonunda Parc des Princes'teki Tüm Golleri

Neymar'ın 2018-19 Sezonunda Parc des Princes'teki Tüm Golleri

1 saat önce

Brezilyalı yıldız Neymar'ın, 2018-19 sezonu boyunca Paris Saint-Germain'in evi Parc des Princes stadında attığı tüm golleri izliyoruz.

Brezilyalı yıldız Neymar'ın, 2018-19 sezonu boyunca Paris Saint-Germain'in evi Parc des Princes stadında attığı tüm golleri izliyoruz.

Neymar'ın 2018-19 Sezonunda Parc des Princes'teki Tüm Golleri

Paris Saint Germain, Neymar, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39 
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