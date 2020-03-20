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Neymar'ın Atlético-MG'ye Attığı Gol
16 dakika önce
Ekim 2012'de Santos'un Atlético-MG ile oynadığı ve 2-2 berabere sonuçlanan Neymar attığı harika gollere bir yenisini daha ekliyor.
Ekim 2012'de Santos'un Atlético-MG ile oynadığı ve 2-2 berabere sonuçlanan Neymar attığı harika gollere bir yenisini daha ekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:00
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