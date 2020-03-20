Son Dakika › Spor › Neymar, Internacional'i Tek Başına Yeniyor - Son Dakika Spor
Neymar, Internacional'i Tek Başına Yeniyor
16 dakika önce
Mart 2012'de Urbano Caldeira Stadyumu'nda oynanan Santos FC - Sport Club International maçında Brezilyalı süperstar Neymar harika bir performansla hat-trick yapıyor ve Santos'un 3-1 kazandığı maçta takımına tek başına galibiyeti getiriyor.
Mart 2012'de Urbano Caldeira Stadyumu'nda oynanan Santos FC - Sport Club International maçında Brezilyalı süperstar Neymar harika bir performansla hat-trick yapıyor ve Santos'un 3-1 kazandığı maçta takımına tek başına galibiyeti getiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:00
Son Dakika Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat etti Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı