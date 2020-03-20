Neymar, Internacional'i Tek Başına Yeniyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Neymar, Internacional'i Tek Başına Yeniyor - Son Dakika Spor

Neymar, Internacional'i Tek Başına Yeniyor

16 dakika önce

Mart 2012'de Urbano Caldeira Stadyumu'nda oynanan Santos FC - Sport Club International maçında Brezilyalı süperstar Neymar harika bir performansla hat-trick yapıyor ve Santos'un 3-1 kazandığı maçta takımına tek başına galibiyeti getiriyor.

Mart 2012'de Urbano Caldeira Stadyumu'nda oynanan Santos FC - Sport Club International maçında Brezilyalı süperstar Neymar harika bir performansla hat-trick yapıyor ve Santos'un 3-1 kazandığı maçta takımına tek başına galibiyeti getiriyor.

Neymar, Internacional'i Tek Başına Yeniyor

Neymar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:00 

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