Neymar Jr'dan davet videosu
6 saat önce
Dünyaca ünlü Brezilyalı Red Bull sporcusu Neymar Jr, aralık ayında bu sene 5'inci yılını kutlayacak Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'ne Instagram'daki yetenek videolarıyla seçilecek en yetenekli katılımcıları bulmak için arkadaşlarıyla çektiği bir davet videosu paylaştı.
Dünyaca ünlü Brezilyalı Red Bull sporcusu Neymar Jr, aralık ayında bu sene 5'inci yılını kutlayacak Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'ne Instagram'daki yetenek videolarıyla seçilecek en yetenekli katılımcıları bulmak için arkadaşlarıyla çektiği bir davet videosu paylaştı.
Videoda basketbol potasına ayağıyla basket atmaya çalışan Neymar Jr, herkesi yeteneklerini göstermeye davet etti. Türkiye'den seçilecek en yetenekli katılımcı da Dünya Finali'ni yerinde izleme şansına sahip olacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Oyun seçimi
- Neymar Jr ve arkadaşının ayakla basket atma denemesi
Neymar Jr'ın davet konuşması
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:03 Kaynak: DHA
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