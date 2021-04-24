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Neymar Jr. karakterinin Fortnite'a geliş tarihi açıklandı - Son Dakika

Neymar Jr. karakterinin Fortnite'a geliş tarihi açıklandı

24.04.2021 20:31
Neymar Jr. karakterinin Fortnite'a geliş tarihi açıklandı

Neymar Jr.'un Fortnite'a geliş tarihi açıklandı! Neymar Jr. Fortnite'a ne zaman geliyor?

Futbol dünyasının yıldız isimlerinden olan Neymar Jr.'un Fortnite adasındaki yerini alacağı tarih açıklandı. 27 Nisan'da Fortnite'a geliyor.

Yaptığı farklı işbirlikleri ile pek çok popüler kültür ikonunu ve ünlü ismi Fortnite'a dahil eden Epic Games bu kez sevilen profesyonel oyuncuyu Fortnite'a getiriyor. Oyun dünyasıyla da içli dışlı olan ünlü futbolcunun Fortnite'ta yer alacağı geçtiğimiz aylarda paylaşılmaya başlanmıştı. Fortnite Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile karakterin oyuna geliş tarihi kesin olarak açıklandı.

Fortnite'ın mağazasında karakterin, bir paket içinde ya da sadece tek olarak satışa sunulması bekleniyor. Neymar'ın oyun içi görünümü, yükleme aracı ve ifadeleri gibi özelliklere savaş biletini alarak sahip olabileceksiniz.

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Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Neymar Jr. karakterinin Fortnite'a geliş tarihi açıklandı - Son Dakika


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