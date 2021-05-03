Neymar Jr Lens Karşısında Gol Perdesini Açıyor
03.05.2021 13:29
PSG, 1 Mayıs 20201'de oynanan Ligue 1 maçında Lens'i 2-1 mağlup etti. Neymar Jr, attığı golle maçın gol perdesini açan isim oldu.
PSG, 1 Mayıs 20201'de oynanan Ligue 1 maçında Lens'i 2-1 mağlup etti. Neymar Jr, attığı golle maçın gol perdesini açan isim oldu.
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