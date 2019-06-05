Son Dakika Haberleri: NEYMAR JR'NIN 2018-19 SEZONUNUN EN İYİ ANLARI
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NEYMAR JR'NIN 2018-19 SEZONUNUN EN İYİ ANLARI

1 saat önce

Neymar Jr 2018-19 sezonunda 22 gol attı ve 13 asist yaptı. Kampanya sırasında Brezilya'nın en güzel anlarından bazılarına göz atın.

Neymar Jr 2018-19 sezonunda 22 gol attı ve 13 asist yaptı. Kampanya sırasında Brezilya'nın en güzel anlarından bazılarına göz atın.
NEYMAR JR'NIN 2018-19 SEZONUNUN EN İYİ ANLARI
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:06 
Brezilya, Neymar, Spor
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