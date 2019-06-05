NEYMAR JR'NIN 2018-19 SEZONUNUN EN İYİ ANLARI
1 saat önce
Neymar Jr 2018-19 sezonunda 22 gol attı ve 13 asist yaptı. Kampanya sırasında Brezilya'nın en güzel anlarından bazılarına göz atın.
Neymar
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:06
Jr 2018-19 sezonunda 22 gol attı ve 13 asist yaptı. Kampanya sırasında Brezilya
'nın en güzel anlarından bazılarına göz atın.
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