Son Dakika Haberleri: Neymar'la ilgili tecavüz soruşturmasında savcı takipsizlik kararı istedi
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Neymar'la ilgili tecavüz soruşturmasında savcı takipsizlik kararı istedi

30 dakika önce

Neymar'la ilgili tecavüz soruşturmasında savcı takipsizlik kararı istedi

Neymar'la ilgili tecavüz soruşturmasında savcı takipsizlik kararı istedi, System.String[]
Brezilya'da Sao Paulo savcılığı futbolcu Neymar hakkındaki tecavüz suçlamaları ile ilgili yeterli delil olmadığından takipsizlik kararı istedi. Basın toplantısı yapan Savcı Flavia Merlini, "takipsizlik kararı çıkmasını talep ettik." dedi.

Merlini, Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübünde forma giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar'ın iddialar karşısında "Dört duvar arasında ne yaşandığını bilemezsiniz." şeklinde yanıt verdiğini söylerken "Biz de mahkemeye bir suçlama için gerekli delilleri sunamıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Brezilya, Neymar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:14 
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