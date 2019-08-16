Son Dakika Haberleri: Neymar, 'Maraşlı dondurmacı' kılığına girdi!
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Neymar, 'Maraşlı dondurmacı' kılığına girdi!

29 dakika önce

Bir bankanın reklam filminde oynayan yıldız oyuncu, sıra dışı görüntüler sergiledi - Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Neymar, bir reklam filminde 'Maraşlı dondurmacı' kılığına girdi.

Neymar, 'Maraşlı dondurmacı' kılığına girdi!, System.String[]

Bir bankanın reklam filminde oynayan yıldız oyuncu, sıra dışı görüntüler sergiledi

- Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Neymar, bir reklam filminde 'Maraşlı dondurmacı' kılığına girdi.
Bir bankanın reklam filmine konuk olan Brezilyalı yıldız, reklam filminde 'Maraşlı dondurmacı' kıyafetlerini giydi ve renkli görüntüler ortaya çıkarttı. Reklam filmi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Neymar'ın 'Maraşlı dondurmacı' olduğu anlar


Paris Saint Germain, Neymar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:15 Kaynak: DHA
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