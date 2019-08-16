Neymar, 'Maraşlı dondurmacı' kılığına girdi!
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Bir bankanın reklam filminde oynayan yıldız oyuncu, sıra dışı görüntüler sergiledi - Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Neymar, bir reklam filminde 'Maraşlı dondurmacı' kılığına girdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:15 Kaynak: DHA
Bir bankanın reklam filminde oynayan yıldız oyuncu, sıra dışı görüntüler sergiledi
- Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Neymar, bir reklam filminde 'Maraşlı dondurmacı' kılığına girdi.
Bir bankanın reklam filmine konuk olan Brezilyalı yıldız, reklam filminde 'Maraşlı dondurmacı' kıyafetlerini giydi ve renkli görüntüler ortaya çıkarttı. Reklam filmi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Neymar'ın 'Maraşlı dondurmacı' olduğu anlar
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