Neyrab operasyonunun görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Neyrab operasyonunun görüntüleri yayınlandı - Son Dakika

Neyrab operasyonunun görüntüleri yayınlandı

6 saat önce

TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi ile yaşanan çatışmaların ardından İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirerek Neyrab operasyonun görüntülerini yayınladı.

TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimi ile yaşanan çatışmaların ardından İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirerek Neyrab operasyonun görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Rus tankı T-72'nin Türk savunma sanayi firması olan FNSS tarafından geliştirilen hem zırhlı savaş aracı hem de zırhlı personel taşıyıcı ACV-15 ile kovalanması ise dikkat çekti.

TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünün kontrolünü ele geçirdi. İdlib'in doğu kırsalındaki Neyrab 'da Esad rejimi tarafından kontrol edilen Rus tankı T-72'yi muhalifler tarafından yönetilen ACV-15 ile kovaladı. SMO tarafından 4 gün önce düzenlenen operasyona ilişkin Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Julian Röpcke, sosyal medya hesabında "ACV-15'e karşı T-72" notunu düşerek görüntüleri paylaştı.

ACV-15 ÖZELLİKLERİ

Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA-15); 350/400 BG dizel motor ve otomatik transmisyonlu güç paketi sayesinde ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip, 13-15 ton sınıfında, amfibi, paletli zırhlı araçlara verilen genel addır. ZMA-15'ler farklı alt sistemlerin entegre edilmesi suretiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan platform tasarımına sahiptir. Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) şasesi ZMA-15 sınıfındaki bütün araçların baz araç versiyonudur. ZMA-15'ler Türk Silahlı Kuvvetleri, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filipin Silahlı Kuvvetleri envanterlerinde görev yapmaktadır. ACV adını İngilizce Armored Combat Vehicle'ın Türkçesi Zırhlı Muharebe Aracı-ZMA) kelimelerinin kısaltılmasından almaktadır.

T-72'nin özellikleri

Sovyetler Birliğinin ikinci nesil tankı olarak kabul edilmektedir. 1971 yılında üretime ve geliştirme çalışmalarına başlamış olan T-72 Tankı, ilk kez 1973 yılında aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Uralvagonzavod şirketi tarafından üretilmiştir.

(İHA)

Neyrab operasyonunun görüntüleri yayınlandı

Suriye Milli Ordusu, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
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