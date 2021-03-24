"Neyzen Tevfik" 142'nci doğum gününde Bodrum'da anıldı - Son Dakika

Şair, edebiyatçı ve neyzen Tevfik Kolaylı için, 142'nci doğum gününde doğum yeri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde anma töreni düzenlendi.

"Neyzen Tevfik" lakaplı Kolaylı için, Bodrum Belediyesince, adını taşıyan caddedeki evinin ve heykelinin önünde düzenlenen anma töreninde, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları bestekar Bora Uyma ile neyzen Yavuz Akalın ve kudümzen Selçuk Yazıcı, Neyzen Tevfik'in bestelerini seslendirdi.

Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Aras, etkinlikte yaptığı konuşmada, Neyzen Tevfik'in "kelimeleri çok iyi kullanan başarılı bir şair ve iyi bir ney ustası" olduğunu söyledi.

Dünyanın, bu büyük insanlar ve Allah vergisi yetenekleri sayesinde daha güzel olduğuna işaret eden Aras, Neyzen Tevfik'in Bodrum'da yaşatılması ve gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini belirtti.

Onun hatırasına saygı duymak gerektiğine işaret eden Aras, "Neyzen Tevfik'in doğduğu ve bir dönem yaşadığı evininin bir bölümünü 'Hatıra Evi' haline getiriyoruz. Bu bir başlangıçtır. Burası özel bir mülk. Bir ucundan girdik umarım tüm evi müzeye çeviririz, diye düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ve müzik dinletisinin ardından Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ekipleri tarafından çalışmaları devam eden Neyzen Tevfik Hatıra Evi gezildi.