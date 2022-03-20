"Neyzen Tevfik", Bodrum'da konserle anılacak - Son Dakika
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"Neyzen Tevfik", Bodrum'da konserle anılacak

20.03.2022 14:37
"Neyzen Tevfik", Bodrum'da konserle anılacak

Neyzen Tevfik Müzik Topluluğu, 25 Mart'ta Bodrum'da müzikseverlerle buluşacak.

Neyzen Tevfik Müzik Topluluğu, 25 Mart'ta Bodrum'da müzikseverlerle buluşacak.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 25 Mart'ta Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde "Neyzen Tevfik Anma Konseri" düzenlenecek.

Gecede neyzen Şükrü Fırat, rebabi Mehmet Refik Kaya, udi Bülent Okan, kanuni Savaş Özkök ve tabla sanatçısı Gürkan Özkan sahneye çıkacak.

Sanat yönetmenliğini arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu'nun yapacağı konserde "Geçer", "Küllerinden", "Siciliano" ve "Günaydın" gibi eserler seslendirilecek.

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Neyzen Tevfik, Bodrum, Müzik, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Neyzen Tevfik', Bodrum'da konserle anılacak - Son Dakika


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