Neyzen Tevfik doğum gününde anıldı - Son Dakika

Neyzen Tevfik doğum gününde anıldı

25.03.2021 17:00
Neyzen Tevfik doğum gününde anıldı, System.String[]

Bodrum Belediyesi, 142 yıl önce Bodrum'da dünyaya gelen şair ve ney ustası, Neyzen Tevfik Kolaylı için adının verildiği Neyzen Tevfik Cadde üzerindeki heykeli önünde anma programı düzenledi.

Bodrum Belediyesi, 142 yıl önce Bodrum'da dünyaya gelen şair ve ney ustası, Neyzen Tevfik Kolaylı için adının verildiği Neyzen Tevfik Cadde üzerindeki heykeli önünde anma programı düzenledi. Törenin ardından, Neyzen Tevfik'in doğduğu ve kısa süre yaşamı sürdürdüğü evin Bodrum Belediyesi girişimleri ile bir bölümünün Hatıra Evi'ne dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar yerinde incelendi.

Düzenlenen anma törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan yardımcıları Emel Çakaloğlu, Hüseyin Tutkun ile meclis üyeleri katıldı. Törende Kültür Bakanlığı sanatçıları bestekar Bora Uyma ile Neyzen Yavuz Akalın ve kudümzen Selçuk Yazıcı Neyzen Tevfik'in bestelerini seslendirdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, sanatçılara verdiği önemi anlatarak sözlerine başlayan Başkan Ahmet Aras, Ulu Önderin, "Her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız" sözünü hatırlattı.

Bodrum'a kültür ve sanat yatırımlarının artarak devam etmesi gerektiğini çünkü bu eşsiz coğrafyanın kültür ve sanatla daha güzel olduğunu dile getiren Başkan Aras, "Geçmişimizdeki sanatçılarımıza sahip çıkacağız. Bu fani dünyadan bir Neyzen Tevfik geçmiş. Ne kadar şanslıyız ki onun doğumu Bodrum'a nasip olmuş. 24 Mart 1879'da Bodrum'da dünyaya gözlerini açmış Neyzen. Çocukluğunda, Bodrum'da gizli gizli Ney ustasını dinlermiş. Dünya bu büyük insanlar sayesinde bu Allah vergisi yetenekleri sayesinde daha güzel oluyor. Neyzen Tevfik'i Bodrum'da yaşatmalıyız. Gelecek nesillere de aktarmalıyız. Onun hatırasına da saygı duymalıyız" dedi.

Belediyenin girişimleri ile Neyzen Tevfik Hatıra Evi yapımına başlandığını ifade eden Başkan Aras konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yaptığımız girişimler sonucunda şu anda özel mülkte bulunan Neyzen Tevfik'in doğup ve yaşadığı evin bir bölümünü anı evi haline getiriyoruz. Bu bir başlangıçtır, umarım evin tümünü müzeye çevirmek nasip olur. Yine aynı şekilde özel mülk olan Cevat Şakir'in evininde müzeye dönüştürülmesi tabi bizim hedeflerimiz arasında. İnanıyorum ki sağduyu galip gelecektir. Bu büyük ustaların, bu büyük insanların yaşadığı yerler, anıları, buralarda sergilenecektir ve geleceğe de taşınacaktır. Bodrum'un her köşesi sanata kültüre ev sahipliği yapabilecek özelliğe sahiptir."

Başkan Aras konuşmasının ardından, katkılarından dolayı mülk sahibi İş adamı Ali Koçyiğit adına Deniz Karaca'ya teşekkür plaketi verdi. Daha sonra, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ekipleri tarafından çalışmaları devam eden Neyzen Tevfik Hatıra Evi gezildi. - MUĞLA

Neyzen Tevfik doğum gününde anıldı
Neyzen Tevfik doğum gününde anıldı
Neyzen Tevfik doğum gününde anıldı
Neyzen Tevfik doğum gününde anıldı
Neyzen Tevfik doğum gününde anıldı

Kültür Bakanlığı, Neyzen Tevfik, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Neyzen Tevfik doğum gününde anıldı - Son Dakika


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