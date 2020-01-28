Neyzen Tevfik ölümünün 67. yılında Kartal'daki mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Neyzen Tevfik ölümünün 67. yılında Kartal'daki mezarı başında anıldı - Son Dakika

Neyzen Tevfik ölümünün 67. yılında Kartal'daki mezarı başında anıldı

6 saat önce

Kartal Belediyesi, birçok taksim ve saz semailerinin bestecisi Neyzen Tevfik'i ölümünün 67. yıl dönümünde mezarı başında andı.

Neyzen Tevfik ölümünün 67. yılında Kartal'daki mezarı başında anıldı, System.String[]

Kartal Belediyesi, birçok taksim ve saz semailerinin bestecisi Neyzen Tevfik'i ölümünün 67. yıl dönümünde mezarı başında andı.


Neyzen Tevfik'i (Tevfik Kolaylı) anmak için Kartal Merkez Mezarlığı'nda düzenlenen törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Belediye Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, belediye çalışanları, muhtarlar ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı. Ölümünün 67. yıl dönümünde anılan Neyzen Tevfik'in mezarı başında dua edildi.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün üstadı andık. Hem şiirleri ile hem yaşamı ile öğretiler ile yarınlara ışık tutabilen üstadı andık. Bizi yalnız bırakmadı dostlarımız. Tabi üstadın mezarının Kartal'da olması bize de bu sorumluluğu yüklüyor. Bu anlamda dostlarımız ile beraber üstadı bugün andık. Gün geçtikçe de onun yaşanmışlıklarını hatırlamak, tekrar duymak, dinlemek bizlere değişik şeyleri öğretiyor. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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