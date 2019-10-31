Son Dakika Haberleri: Neza Naz Güvenç Amerika'da dünya 4'üncüsü oldu
Son Dakika Güncel Neza Naz Güvenç Amerika'da dünya 4'üncüsü oldu

Neza Naz Güvenç Amerika'da dünya 4'üncüsü oldu

6 saat önce

24-27 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen UIPM 2019 Dünya Biathle-Triathle Şampiyonasında Türkiye Milli Pentatlon Takımı adına yarışan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu Neva Naz Güvenç 3.01 derecesi ile dünya 4.'sü oldu.

Neza Naz Güvenç Amerika'da dünya 4'üncüsü oldu, System.String[]

24-27 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen UIPM 2019 Dünya Biathle-Triathle Şampiyonasında Türkiye Milli Pentatlon Takımı adına yarışan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu Neva Naz Güvenç 3.01 derecesi ile dünya 4.'sü oldu.

Genç sporcunun başarısı Malatya'da coşkuyla karşılandı. Neza Naz Güvenç ilk açıklamasında, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yağtığını ve dereceye girdiği için oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise elde edilen başarıyla ilgili olarak yağtığı açıklamada, "Sporcumuz Neva Naz Güvenç'i, antrenörünü ve ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Malatyamızı sevince boğan kardeşimiz inşallah daha büyük başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam eder" diye konuştu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Malatya, Neva, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
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