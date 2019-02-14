Son Dakika Haberleri: Nezaket Elçileri" Değerler Eğitimi Alıyor

Nezaket Elçileri" Değerler Eğitimi Alıyor

57 dakika önce

Pursaklar Belediyesi tarafından çocuklara, emanet ve güvenilir olma konularında eğitim verildi.

Nezaket Elçileri
Pursaklar Belediyesi tarafından çocuklara, emanet ve güvenilir olma konularında eğitim verildi.

Pursaklar Belediyesi bünyesinde 2011'den bu yana eğitim veren Nezaket Okullarında 4 ile 6 yaş arası çocuklar, adab eğitimi alarak topluma hazır hale geliyor. Çocuklara, emanet ve güvenilir olma konularında eğitimler veriliyor.

Kendi el çalışmalarıyla kağıtlardan maket kuş yapıp arkadaşlarına emanet eden çocuklar, "Kuşları arkadaşlarımıza emanet ettik. Onları evde hem koruyup hem de saklayacağız" diyerek, emanete sahip çıkma ve hayvanları korumanın önemini de öğreniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:26 Kaynak: AA

Pursaklar Belediyesi, Güncel
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