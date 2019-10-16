Son Dakika Haberleri: Nezaket kurallarına KO-MEK Eğitimi
Son Dakika Güncel Nezaket kurallarına KO-MEK Eğitimi

Nezaket kurallarına KO-MEK Eğitimi

10 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının, mesleklerinde kariyer yapmak isteyen vatandaşlar için projelendirdiği KO-MEK Kariyer Akademisi, seminerlerine bir yenisini ekledi.

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Kariyer Akademisi, çalışma hayatının en önemli kilometre taşlarından biri olan ve bireyi toplum içinde ön plana çıkaran Görgü ve Nezaket Kurallarını ele aldı. Seminerde iş hayatında uyulması gereken protokol ve görgü kurulları tüm detayları ile katılımcılara aktarıldı.

SEMİNERE YOĞUN İLGİ

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonda gerçekleşen "Görgü ve Nezaket Kuralları" Seminerine vatandaşlar ilgi gösterdi. İş hayatında görgü ve nezaket kurullarının tüm bireyler açısından önemli olduğunun altı çizilerek, nezaketin, kariyer başarısında önemli rolü olduğu belirtildi.

DÖRT ANA BAŞLIKTA ELE ALINDI

Seminer, iş ve sosyal hayat kuralları ile sofra düzeni ve renklerin dili olmak üzere dört ana başlıkta ele alındı. Eğitimin başında, zarafet kavramının açıklaması yapıldı. Kelimenin Arapça "zarf"tan geldiği ve bir şeyin dış görüntüsü anlamını taşıdığı kaydedildi. Zarafetin nerede ve nasıl davranılması gerektiğini bilmek, sıcak ve ölçülü olmak ile teşekkür ve özür dilemeyi eksik etmemek olduğu ifade edilerek, "Çünkü insanlar onlara ne söylediğinizi unutabilir ama nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar" dendi.

İŞ HAYATINDA NEZAKETİN YERİ

İlgiyle izlenen seminerde, iş yaşamında kişinin derli, toplu ve düzenli olmasının bunun yanı sıra ast-üst ilişkisini bilmesinin ve kılık kıyafetine uygun ölçülü davranmasının prezentabl yani sunulabilir bir kimliğe sahip olması anlamına geldiği söylendi.

NASIL SELAMLAŞMALIYIZ?

Görgü ve nezaket kurallarının önemli aşamalarından biri olan selamlaşma da seminerde detaylı olarak ele alındı. Bu aşamada iş hayatında tokalaşma, tanışma ve tanıştırılma evreleri katılımcılara aktarıldı. Tanışma sırasında üstün el uzatmadığı sürece astın elini uzatmaması kaydedilerek, "Merhaba, günaydın, iyi akşamlar" gibi ifadelerin de öncelikle ast tarafından kullanılması gerektiği üzerinde duruldu. Seminerin bu aşamasında ayrıca, unvan ve kart vizit kullanımı, makam odasında uyulması gereken kurallar, ziyaret saatleri, telefonda konuşma kuralları anlatıldı.

Görgü ve Nezaket Kuralları Seminerinin son bölümünde ise, iş yemeğinde uyulması gereken kurallar yine detaylı bir şekilde katılımcılara aktarıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:23 Kaynak: Bültenler
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