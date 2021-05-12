Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika

Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti

12.05.2021 15:03

Bir süredir 2013 yılında Nevşehir'de 13 yaşındayken ölü bulunan Nezen Germiyen'in cinayetini araştıran Müge Anlı, cinayetin kilit ismi Ahmet Taşkın'ın koğuş arkadaşını ATV ekranlarında canlı yayına bağladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Taşkın'ın Koğuş arkadaşı, "Kendisi bana 'Nezen'i ben öldürdüm onun vicdan azabını çekiyorum' dedi. Ben de vicdan azabı çektiğim için aradım" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'da boşandığı eski eşi ve sevgilisi tarafından para karşılığı erkeklerle birlikteliğe zorlanan Lütfiye Gündüz'ün 8 yıllık kaybı ile sırrı birlikte çözülmeye çalışılan Nezen Germiyen'in cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın yayınına bağlanan cinayetteki kilit isim Ahmet Taşkın'ın koğuş arkadaşı Rıdvan Öz, vicdan azabına dayanamadığını söyleyerek olayın seyrini değiştirecek bir itirafta bulundu.

"BANA NEZEN'İ ÖLDÜRDÜM DEDİ"

Yayına bağlanarak Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarında 15 Mayıs 2013 tarihinde bir dere yatağında ölü bulunan Nezen Germiyen'in cinayetiyle ilgili konuşacağını söyleyen Ahmet Taşkın'ın hapishaneden koğuş arkadaşı Rıdvan Öz, "2013 tarihinde Ahmet Taşkın'la aynı koğuştaydım. Kendisi bana 'Nezen'i ben öldürdüm onun vicdan azabı çekiyorum' dedi. Bende vicdan azabı çektiğim için de aradım. Öz abim de oradaydı" ifadesinde bulundu.

Nezen Germiyen cinayetinin kilit ismi Ahmet Taşkın'ın arkadaşı her şeyi anlattı: Konuşurken bana öldürdüğünü itiraf etti

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI

Yıllar sonra canlı yayında gelen bu itiraf sonrası Müge Anlı ve Nezen Germiyen'in ailesi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Stüdyoda büyük bir sessizliğin hakim olduğu o anlarda, cinayete kurban giden genç kızın babası Hüseyin Germiyen ile annesi Melahat Germiyen gözyaşlarına hakim olamadı.

Nezen Germiyen cinayetinin kilit ismi Ahmet Taşkın'ın arkadaşı her şeyi anlattı: Konuşurken bana öldürdüğünü itiraf etti

"VİCDAN AZABINA DAYANAMADIĞI İÇİN İTİRAF ETTİ"

Rıdvan Öz'ün itirafı sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı, "Beyefendi vicdan azabına dayanamadığı için bu itirafı yaptı. Korona nedeniyle tahliye olduğunu ve bu konuyla ilgili ifade vereceğini söyledi" dedi. Reklam arasında konuşan baba Hüseyin Germiyen ise "8 yıldır kızımın katilini arıyordum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti

Hüseyin Germiyen, Müge Anlı, Nevşehir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Cahit Sağir: Bu memlekette asayis.polis,jandarma yokmu.Buolaylar ve insanlar hep ayni.Kayipları,Cinayetleri çozmek çokmu zor.Herşey açikta.Müge Anli yakinda çozer..Bitti.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor! Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor! - Mezar ziyaretleri yasak olunca dualar duvar arkasından edildi - Mezar ziyaretleri yasak olunca dualar duvar arkasından edildi Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı ÇAYKUR, birinci sürgünde dönüm başına 600 kilogram yaş çay alacak ÇAYKUR, birinci sürgünde dönüm başına 600 kilogram yaş çay alacak Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi

Son Dakika Haberleri
16:43 Mansur Yavaş, kısıtlamadan muaf olanlara müjdeyi verdi: Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak
16:41 Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı
16:26 Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" diyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu
16:22 Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir
16:20 İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü
16:05 İsrail polisi, sağlık ekiplerini darp etti! O anlar saniye saniye görüntülendi
16:02 Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak
15:15 Karagümrük maçının sonunda gözaltına alınan Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz serbest bırakıldı
15:03 Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti
14:58 Beşiktaş Genel Sekreteri Urgancılar'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Galatasaray'ı şikeyle suçladı
Mansur Yavaş, kısıtlamadan muaf olanlara müjdeyi verdi: Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak Mansur Yavaş, kısıtlamadan muaf olanlara müjdeyi verdi: Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak         
16:43
Kardeşlerine Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" diyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu         
16:26
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü         
16:21
Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak         
16:02
'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi 'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi         
15:08
Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı         
14:46
Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü         
14:19
Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz         
13:48
İhmalkarlık ölüm getirdi! Çalıştığı inşaatta, 15 metre yükseklikten aşağı düşen işçi hayatını kaybetti İhmalkarlık ölüm getirdi! Çalıştığı inşaatta, 15 metre yükseklikten aşağı düşen işçi hayatını kaybetti         
11:57
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum         
11:43
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz         
11:21
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 16:48:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement