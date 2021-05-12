Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti

Müge Anlı'da boşandığı eski eşi ve sevgilisi tarafından para karşılığı erkeklerle birlikteliğe zorlanan Lütfiye Gündüz'ün 8 yıllık kaybı ile sırrı birlikte çözülmeye çalışılan Nezen Germiyen'in cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın yayınına bağlanan cinayetteki kilit isim Ahmet Taşkın'ın koğuş arkadaşı Rıdvan Öz, vicdan azabına dayanamadığını söyleyerek olayın seyrini değiştirecek bir itirafta bulundu.

"BANA NEZEN'İ ÖLDÜRDÜM DEDİ"

Yayına bağlanarak Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarında 15 Mayıs 2013 tarihinde bir dere yatağında ölü bulunan Nezen Germiyen'in cinayetiyle ilgili konuşacağını söyleyen Ahmet Taşkın'ın hapishaneden koğuş arkadaşı Rıdvan Öz, "2013 tarihinde Ahmet Taşkın'la aynı koğuştaydım. Kendisi bana 'Nezen'i ben öldürdüm onun vicdan azabı çekiyorum' dedi. Bende vicdan azabı çektiğim için de aradım. Öz abim de oradaydı" ifadesinde bulundu.

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI

Yıllar sonra canlı yayında gelen bu itiraf sonrası Müge Anlı ve Nezen Germiyen'in ailesi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Stüdyoda büyük bir sessizliğin hakim olduğu o anlarda, cinayete kurban giden genç kızın babası Hüseyin Germiyen ile annesi Melahat Germiyen gözyaşlarına hakim olamadı.

"VİCDAN AZABINA DAYANAMADIĞI İÇİN İTİRAF ETTİ"

Rıdvan Öz'ün itirafı sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı, "Beyefendi vicdan azabına dayanamadığı için bu itirafı yaptı. Korona nedeniyle tahliye olduğunu ve bu konuyla ilgili ifade vereceğini söyledi" dedi. Reklam arasında konuşan baba Hüseyin Germiyen ise "8 yıldır kızımın katilini arıyordum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.