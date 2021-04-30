Nezen Germiyen cinayetinin şüphelisi Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti - Son Dakika

Nezen Germiyen cinayetinin şüphelisi Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti

30.04.2021 17:55
Nezen Germiyen cinayetinin şüphelisi Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti, System.String[]

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Lütfiye Gündüz'ün dosyasıyla ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kayıp kadının sevgilisi olduğu öne sürülen Nurullah Koçyiğit'in kız kardeşi Büşra Koçyiğit, 2013 yılında ölü olarak bulunan Nezen Germiyen cinayetinde şüpheli isimler arasında yer alan Ahmet Taşkın'ın kendisine, "Nezen'i ben öldürdüm. Onu öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim. Şu Lütfiye'yi bize verin" dediğini açıkladı.

Nevşehir'de 2013 yılında evinden kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Lütfiye Gündüz'ün kaybında yeni bir gelişme yaşandı.

NEZEN GERMİYEN-LÜTFİYE GÜNDÜZ BAĞLANTISI

2012 yılında evinden ayrılan ve 6 ay sonra cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Nezen Germiyen cinayetinin kayıp Lütfiye Gündüz dosyası ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Çarpıcı iddiayı, kayıp kadının sevgilisi olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Nurullah Koçyiğit'in kız kardeşi Büşra Koçyiğit dile getirdi.

Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz'le bağlantılı Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti

"NEZEN'İ BEN ÖLDÜRDÜM"

Nezen Germiyen cinayeti ve kayıp Lütfiye Gündüz ile de bağlantılı olduğu öğrenilen şüpheli Ahmet Taşkın'ın kendisine o dönem defalarca saldırıda bulunup tehditler savurduğunu açıklayan Büşra Koçyiğit, şunları ifade etti:

"Ahmet Taşkın, 'Nezen'i ben öldürdüm. Onu öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim. Seni dağa kaçıracağım. Şu Lütfiye'yi bize verin' dedi. Bana ağza alınmayacak sözlerde bulundu. Kafama silah dayadı. Okula giderken defalarca arabayı üzerime sürdü. Korktuğum için sustum."

Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz'le bağlantılı Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti

STÜDYO BUZ KESTİ

Hayrete düşüren iddia ve iki dosya arasındaki bağlantı sonrası Müge Anlı ve stüdyodakiler buz kesti. Öte yandan 13 yaşındaki Nezen cinayetinin yaşandığı o dönemde şüpheli isimler arasında yer alan Ahmet Taşkın'ın, Lütfiye Gündüz ile kaybolduğu gün görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz'le bağlantılı Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti
Ahmet Taşkın
Nezen Germiyen cinayetinin şüphelisi Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti

Müge Anlı İle Tatlı Sert, Müge Anlı, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nezen Germiyen cinayetinin şüphelisi Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Nezen Germiyen cinayetinin şüphelisi Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti - Son Dakika
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