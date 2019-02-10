Nezih Demirkent'i vefatının 18. yılında özlemle anıyoruz
41 dakika önce
Türk basınının duayeni, ekonomi basınının temel taşı ve gazetemizin kurucusu Nezih Demirkent'i vefatının 18. yılında özlemle anıyoruz.
Türk basınının duayeni, ekonomi basınının temel taşı ve gazetemizin kurucusu Nezih Demirkent
'i vefatının 18. yılında özlemle anıyoruz...
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:32
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