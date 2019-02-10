Son Dakika Haberleri: Nezih Demirkent'i vefatının 18. yılında özlemle anıyoruz

Nezih Demirkent'i vefatının 18. yılında özlemle anıyoruz

41 dakika önce

Türk basınının duayeni, ekonomi basınının temel taşı ve gazetemizin kurucusu Nezih Demirkent'i vefatının 18. yılında özlemle anıyoruz.

Nezih Demirkent'i vefatının 18. yılında özlemle anıyoruz, System.String[]
Türk basınının duayeni, ekonomi basınının temel taşı ve gazetemizin kurucusu Nezih Demirkent'i vefatının 18. yılında özlemle anıyoruz...
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:32 

Ekonomi, Nezih Demirkent, Ekonomi
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