Nezih Ünen belgesel davasını kazandı

Ünen, "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları" isimli belgeseline sponsor bulmak için reklamcı Serdar Erener'e gitti.

Ünen, "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları" isimli belgeseline sponsor bulmak için reklamcı Serdar Erener'e gitti. Erener, sponsorluk için bir GSM firmasına öneride bulunacağını söyledi. İddiaya göre belgesel vizyona girmeden önce planların birebir kopyalandığı GSM firmasının reklam kampanyası başladı. Mahkemeye başvuran Ünen davayı kazandı. Mahkeme, 566 bin 751 lira tazminatın faiziyle birlikte davalı Serdar Erener ile firmadan alınarak Ünen'e ödenmesine karar verdi.

Son Dakika

Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi

Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu

Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak

Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı

İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü

Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu

Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı