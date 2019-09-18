Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi açıldı

Hayırsever bir ailenin katkılarıyla yaptırılan Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesinin açılışı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla gerçekleşti.



Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde yaptırılan Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Garnizon Komutanı Caner Demirkol, hayırsever Hasan-Nezihe Kılıç çifti, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Okulun açılışını, yapımına katkı sağlayan Nezihe-Hasan Kılıç çifti, oğulları Mustafa Kılıç ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün gerçekleştirdi. İstiklal Marşı ile başlayan tören, protokol konuşmaları ile devam etti. Kurdele kesiminin ardından okulu gezen Akgün ile Kılıç ailesi, okulun girişinde kendilerini bekleyen müzik ziyafeti ile karşılaştı.



"Eğitim davası hepimizin davası"



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İlkokulu 1970 yılında Sefaköy'de Söğütlü Çeşme'de Çeşme Ortaokulu olarak yaptırmıştım. Millet gecekondu yapıyordu biz de okul yapmıştık. Bugün de 35'inci okulumuzu vatandaş belediye iş birliği ile Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi olarak kolej ayarında yaptırıp anahtar teslimini bakanlığımıza verdik. Belediyenin tüm spor tesis alanları okula tahsis edildi. Allah Hasan abi, Nezihe teyze gibi Murat kardeşim gibi hayırseverlerin sayısını arttırsın. Çünkü milli eğitim davası hepimizin davasıdır. Ben belediye başkanı olarak eğitimin temel alt yapısını yapmaya devam ediyorum. Bugün bu okulu yapıp bize teslim eden Kılıç ailesi, 2020'de babaları adına Mustafa Kılıç adına yeni bir okul daha yapmaya başladılar. Bunlar bizim Büyükçekmecemizin güzellikleri" dedi.



"Milli eğitime gönül vermiş insanlar lazım"



Okulun yapımına katkı sağlayan hayırseverlerin oğlu Mustafa Kılıç, "Bizim ülkemize Hasan Başkan gibi milli eğitime gönül vermiş insanlar lazım. Ben kendilerine bize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Büyükçekmece ailesini seven ve böyle hizmet eden başka bir başkan görmedim" diye konuştu. - İSTANBUL