Nezihe Meriç Anısına "Korsan Çıkmazı" Sahnede

Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Nezihe Meriç
, ölümünün 10. yılında Rint Tiyatro'nun sahneye koyduğu "Korsan Çıkmazı" eseriyle anılıyor.
Rint Tiyatro prodüksiyonuyla hazırlanan "Korsan Çıkmazı" oyunu, Nezihe Meriç'in 1962'de Türk Dil Kurumu
Roman Ödülü'nü aldığı aynı adlı eserinden uyarlandı.
Polat Yıldız tarafından sahneye uyarlanan, Eser Karabil tarafından yönetilen ve Bade Osma Erbayav tarafından dramatize edilen oyunda "Meli" karakterine Mukaddes Kurmuş İspir
, "Berni" karakterine Irmak Kazımoğlu hayat verirken, Onurcan Çelebi
, "Ahmet", "Adnan", "Turan" ve "kuzen" gibi dört farklı rolde izleyicinin karşısına çıkacak.
Korsan Çıkmazı, ilk kez 1 Şubat'ta ikincikat'ta izleyiciyle buluşacak. Oyun, 11 Şubat ve 18 Şubat'ta yine ikincikat'ta sahnelenecek.