Son Dakika Haberleri: Nezihe Meriç Anısına "Korsan Çıkmazı" Sahnede

Nezihe Meriç Anısına "Korsan Çıkmazı" Sahnede

28 dakika önce

Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Nezihe Meriç, ölümünün 10. yılında Rint Tiyatro'nun sahneye koyduğu "Korsan Çıkmazı" eseriyle anılıyor.

Nezihe Meriç Anısına
Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Nezihe Meriç, ölümünün 10. yılında Rint Tiyatro'nun sahneye koyduğu "Korsan Çıkmazı" eseriyle anılıyor.

Rint Tiyatro prodüksiyonuyla hazırlanan "Korsan Çıkmazı" oyunu, Nezihe Meriç'in 1962'de Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü aldığı aynı adlı eserinden uyarlandı.

Polat Yıldız tarafından sahneye uyarlanan, Eser Karabil tarafından yönetilen ve Bade Osma Erbayav tarafından dramatize edilen oyunda "Meli" karakterine Mukaddes Kurmuş İspir, "Berni" karakterine Irmak Kazımoğlu hayat verirken, Onurcan Çelebi, "Ahmet", "Adnan", "Turan" ve "kuzen" gibi dört farklı rolde izleyicinin karşısına çıkacak.

Korsan Çıkmazı, ilk kez 1 Şubat'ta ikincikat'ta izleyiciyle buluşacak. Oyun, 11 Şubat ve 18 Şubat'ta yine ikincikat'ta sahnelenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:29 Kaynak: AA

Türk Dil Kurumu, Nezihe Meriç, Kültür Sanat
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