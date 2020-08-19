NF hastası İhsan'ın hayali gerçek oldu - Son Dakika

NF hastası İhsan'ın hayali gerçek oldu

'Keşke benimde olsa' demişti, hayalini polisler gerçekleştirdi

HATAY - Hatay'da, NF hastası olan İhsan Kıbrıs'ın üç tekerli akülü motosiklet hayali gerçek oldu.

İskenderun ilçesinde yaşayan nörofibromatozis hastası 24 yaşındaki İhsan Kıbrıs'ın üç tekerli akülü motosiklet hayalini İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden 'keşke benim de üç tekerlekli motorum olsaydı?' diye paylaşım yapan İhsan Kıbrıs'ın bu hayali üzerine harekete geçen ilçe emniyet müdürü Nevzat Güneş, emniyet bahçesinde ay-yıldızlı kırmızı-beyaz balon ve bayrakla süslenen akülü motosikleti İhsan Kıbrıs'ın evine gönderdi. Üç tekerlekli akülü motosikleti karşısında gören Kıbrıs, mutluluğunu gizleyemezken, ilçe emniyet müdürü Güneş'e ve polislere teşekkür etti. Daha sonra üç tekerlekli motosikletin teslimatının ardından İhsan Kıbrıs, polisler ile birlikte mahallede tur attı.