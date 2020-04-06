NFL'in efsane ismi Tom Dempsey, corona virüsten (koronavirüs) hayatını kaybetti

Spor Arena Dış Haber | Corona virüsün (koronavirüs) dünya üzerindeki merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri tam anlamıyla kabus yaşamaya devam ediyor. Dün tam 1340 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bir acı haber de spor dünyasından geldi.



NFL'in (Amerikan Futbolu Ligi) efsane isimlerinden Tom Dempsey, koronavirüsle girdiği yaşam savaşını Cumartesi günü kaybederek hayatını kaybetti.



"HAYATI BOYUNCA ÖRNEK BİR İNSAN OLDU"



Dempsey'nin formasını giydiği takımlardan biri olan New Orleans Saints'ten yapılan açıklamada "Aldığımız bu haber nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyoruz. Tom hayatı boyunca engeller ve aksiliklere rağmen kararlılığıyla örnek bir insan oldu" ifadeleri kullanıldı.



Dempsey yıllardır halk arasında bunama olarak bilinen demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Karısı ve 3 çocuğu olan Dempsey, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu.