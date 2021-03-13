NFL şampiyonu Buccaneers, Tom Brady'nin sözleşmesini yeniledi

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonu Tampa Bay Buccaneers, oyun kurucusu Tom Brady'nin sözleşmesini 2022 sezonu sonuna kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Buccaneers ile 2020 ve 2021 sezonları için anlaşması bulunan 43 yaşındaki oyuncu, bir yıl daha takımda kalacak.

Buccaneers, Brady'yi kadrosuna kattığı 2020 sezonunda, 18 yıl sonra ilk, tarihinin 2'nci Super Bowl zaferini elde etmişti. Brady ise kariyerindeki 7'nci Super Bowl maçını kazanmış ve kendisine ait rekoru geliştirmişti.

Super Bowl'un en değerli oyuncusu ödülüne 5 kez layık görülen Brady, bu alandaki rekoru da elinde tutuyor.

2021 NFL sezonu, 9 Eylül'de başlayacak.