NFT ajansı The Socreate spor dünyasına odaklanacak - Son Dakika

Sporculara ve markalara hizmet verecek olan yeni NFT ajansı The Socreate kuruldu. Eser üretiminden satış aşamasına kadar tüm NFT süreçlerini yönetecek olan platformun ana odağı spor dünyası olacak.

Platform, NFT'lerin tasarım, mint süreci, satış planı, pazarlama planı, utility operasyonu ve proje yönetimi olmak üzere tüm NFT süreçlerine 360 derece çözüm sunacak.

TÜRK SPORUNUN EFSANEVİ İSİMLERİYLE PROJELER GELİŞTİRECEĞİZ

Yeni NFT ajansı The Socreate hakkında konuşan Samet Güzel, "Uzun zamandır koleksiyoner olarak yer aldığımız NFT dünyası ileri kapsamda yatırım planlarımız arasındaydı. NFT'ler spor ve sanat dünyası başta olmak üzere birçok sektör tarafından yatırım yapılan bir alan. Bu alanda yeni bir yatırıma odaklanmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. NFT ajansımızı kurarken işin hem sporcu iletişimine hem NFT üretim sürecine hem de satış operasyonuna hakim bir ekip oluşturduk. Sektörün önde gelen partnerleriyle bir araya geldik ve ajansın tüm planlarını sağladık. Şirketimiz ile Türk sporunun efsanevi isimleriyle projeler geliştireceğiz. Ajans olarak başta sporcular olmak üzere markalara da NFT alanında üretimden satışa kadar olacak şekilde çözümler sunacağız. Önümüzdeki ay ilk NFT projemizi hayata geçireceğiz. Başta spor dünyamız olmak üzere NFT alanında öncü bir şirket olmayı istiyoruz" dedi.

Sporculara ve markalara hizmet sunacak olan The Socreate'in kurucusu Samet Güzel; Fenerbahçe Spor Kulübü'nde tercüman olarak çalıştığı dönemde Alex de Souza, Roberto Carlos, Lugano gibi futbolcuların ve efsanevi teknik isim Zico'nun tercümanı olarak tanınıyor.