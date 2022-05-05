NFT\'lerden nasıl para kazanılır? – Liquidifty NFT pazaryerinin uzmanları cevaplıyor

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Tüm dünya 2021'de takas edilemez tokenları öğrendiyse, bu sektör 2022'de sermaye miktarını katlayacak ve kripto para piyasasında önemli bir yer tutacaktır. Bu nedenle, bugün 2022'de, Liquidifty NFT pazaryeri uzmanları ile birlikte NFT endüstrisindeki başlıca gelir kaynaklarını tartışacağız.

Para kazanmanın ilk yolu NFT Airdrop'larıdır

NFT'ler şanslı olanlara belirli koşulları yerine getirmeleri için verilir. NFT sahipleri için çekilişler yapılır. Ve birçok projede yeni yatırımcıları çekmek için çeşitli pazarlama taktiklerinden faydalanır. Böylece airdroplar, kullanıcıların bir proje tokenı satın alıp iyi para kazanabilecekleri işe yarayabilen ipuçlarından biridir.

Örneğin, 'BAYC''ın ünlü sıkılmış maymunlarına bir göz atalım. Bu proje ekibi, bu dünyaca ünlü koleksiyondan tanıdık maymunları tanınmayacak kadar değiştiren özel bir eklenti yayınlama yönünde çok sıra dışı bir karar verdiler. Ayrıca kullanıcılar bu türdeki etkinlikleri büyük bir ilgiyle takip ediyorlar ve bunlara para ödemeye hazırlar, zira sonuçta değiştirilmiş NFT'lerin ilave maliyetleri önemli ölçüde artacak.

Kendi NFT'nizi Oluşturun

Liquidifty uzmanlarına göre, NFT pazaryerlerindeki milyonlarca farklı ve sıcak ürün yatırımcılardan karşılık bulmadı. Öte yandan aynı zamanda bu sektörde garip garip projelerin büyük başarı elde ettiğine dair birçok örnek de mevcut. Bu da birçok sanatçının sanatını NFT mekanizması kullanarak dünyayla paylaşmasının bir yolunu bulmasına yol açtı.

Kendi NFT'lerinizi oluşturup gerçekten para kazanmak için tüm NFT platformlarında kreasyonlarınızın teknik ve pazarlama tanıtımının yapılması için belirli bir bütçenizin olması gerekir. Bu yüzden, genellikle bu metot NFT oluşturmak isteyen ancak NFT endüstrisinde çok az bilgisi olan bir bireye uygun değildir.

Kazanmak için oynama mekanizmalı NFT oyunları

Blockchain teknolojileri dünya çapındaki oyuncuların hem sevdikleri şeyi yapıp hem de aynı zamanda devasa miktarda para kazanmasına olanak sağlar.

Blok zinciri temelli her oyunun kendine ait NFT sıralamalı bir eko sistemi ve ekonomisi mevcuttur. Oyunda oyuncular elde ettikleri başarılar için sonradan tüm NFT platformlarında satılabilen çeşitli NFT öğeleri alabilirler.

NFT pazaryerlerinde alım-satım yapma

Klasik plan burada da işler – düşükten al, yüksekten sat. İlginç ve gelecek vaat eden projeler bulursanız, erken bir aşamada bazı NFT pazarlarındaki IDO veya diğer bağış toplama etkinliklerine katılabilirsiniz.

Daha sonra ise, NFT tokenlarınızı önemli ölçüde artmış bir fiyattan satıp oluşan farktan kar elde edebilirsiniz. Kripto topluluğunun büyük ölçüde takdir ettiği gelecek vaat eden bir projeyi seçmek çok önemlidir.

Staking (kilitleme)

Staking, NFT sahiplerinin NFT'lerini taahhüt ettiği ve bu sayede blok zincirinin verimliliğini garanti ettiği bir pasif gelir yöntemidir. Bunun için o NFT'ye yatırım yapan yatırımcılar hak ettikleri ödüllerini alırlar. Başka bir deyişle, staking, yani kilitleme NFT'deki pasif gelirdir.

NFT sektöründe bir ezber bozan: Liquidifty

, NFT sektörü herkesin kendisi için eşsiz benzersiz bir şey bulabileceği tam teşekküllü bir alışveriş merkezi haline geliyor. Ancak bu "alışveriş merkezi"nde, projelerin veya yaratıcıların yaratıcı özgürlük ve pazarlama fırsatlarına sahip olduğu tam teşekküllü NFT mağazaları neredeyse yok gibi. Liquidifty platformu ise, kullanıcıların değerli NFT'ler oluşturması için gereken tüm araçları kullanmasına olanak sağlayan tek benzersiz platform gibi görünüyor.

NFT pazarında likidite sorununu çözen gelecek vaat eden bir platformdur. Ayrıca zaman içinde çok zincirli hale gelecektir, yani yeteneklerini farklı blok zincirleri yönünde de arttıracak demektir. Böylece NFT pazaryeri yaratıcılar ve sanatçılar için birçok teknik imkân ve pazarlama fırsatları mevcuttur.

Ancak günümüzde bu platformun apayrı bir fonksiyonunu ele almak istiyoruz: bir proje veya artistin eserleri için tam teşekküllü bir NFT mağazası oluşturmak.

Çeşitli uzmanlardan oluşan tam teşekküllü bir ekip, hayatınız boyunca düşlediğiniz o fikri hayata geçirmenize yardımcı olmaya hazır. Bir sanatçı, o sanat eksperini ya da çok acayip sanatların müzmin arayıcısını cezbetmeye yardımcı olacak milyonlarca inceliği bilmiyor olabilir. Liquidifty, projelere dijital alanda arayışlarının anlamı olacak kişileri bulmalarında yardımı olur.

NFT sektörü için sırada ne var?

NFT'lerin ve DeFi (Merkeziyetsiz Finans) pazarlarının büyük fiyaskoyla patlaması yatırımcıların gözlerini korkutmamalı. Bu sektör, sağlam bir şekilde kripto para birimi alanında kurulmuştur ve sadece gelişmeye ve ilerlemeye devam edecektir. Aslına bakılacak olursa, yakın gelecekte tüm yaşamımız NFT tokenları üzerinde yoğunlaşacaktır: elektronik cüzdanlara, kişisel bilgilere, gayrimenkullerin sahipliğine ve bir avatar sahibi olmaya giden bir yol olacaktır. Ayrıca, bunların hepsi, dünyadaki her üç kişiden birinin adım atacağı NFT dünyasının ayrılmaz bir parçası olacaklar.

Citibank gelecekte 2 milyardan fazla insanın meta-evrenlerin kalıcı sakinleri haline geleceğine inanıyor. Ayrıca, pazarın kendisinin de 13 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyor. İlaveten, buradaki en önemli şey ise, tüm meta-evrenlerin yapısının ve bu evrenlerdeki insanların etkileşiminin NFT etrafında inşa edilmiş olmasıdır.

Ancak tüm senaryolardan bağımsız olarak meta-evrenlerdeki herhangi bir nesnenin sahipliğinin temeli NFT platformları ve NFT tokenları olacaktır. Yani, NFT pazarı henüz emekleme aşamasındadır, ancak kısa bir süre sonra yeni dijital gerçekliğin başlıca anahtarı haline gelecektir.

Burada kastettiğimiz şudur: NFT pazarının gelişimindeki trendin devamlılığını ve takas edilemez tokenların olasılıklarındaki artışı kesinlikle beklemeye değer.

DeFi'nin ve genelde kripto para piyasasının popülaritesinin artışıyla paralel olarak sektöre yeni sermaye katılımı devam edecektir. Dünyanın ABD ve Birleşik Krallık gibi önde gelen ülkeleri ve Avrupa Birliği kripto para pazarına ilişkin yapılan ilk yasal düzenlemeleri duyurdular veya yasalarına uyarladılar bile.

Dolayısıyla, kripto para piyasasında ve NFT platformlarında satın alma faaliyetlerinde artış ve NFT yaratma ile ilgili yeni dijital teknolojilerin küresel çapta benimsenmesini beklemeliyiz.