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"NFT'lerin asıl potansiyeli bilimsel ve teknik alanlarda" - Son Dakika

"NFT'lerin asıl potansiyeli bilimsel ve teknik alanlarda"

29.07.2021 12:44

NFT'lerin son dönemde özellikle sanat piyasasında büyük ilgi gördüğünü ifade eden TBY Holding İnovasyon direktörü Erdal Can Alkoçlar, NFT uygulamalarının asıl potansiyel barındırdığı alanın bilimsel çalışmalar ve mühendislik projeleri olduğunu kaydetti.

NFT'lerin son dönemde özellikle sanat piyasasında büyük ilgi gördüğünü ifade eden TBY Holding İnovasyon direktörü Erdal Can Alkoçlar, NFT uygulamalarının asıl potansiyel barındırdığı alanın bilimsel çalışmalar ve mühendislik projeleri olduğunu kaydetti.

Dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birim türü olan NFT'ler son zamanlarda özellikle sanat piyasasında büyük rağbet görüyor. NFT'ler, sanat eserleri, fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabiliyor.

TBY Holding İnovasyon Direktörü Erdal Can Alkoçlar yaptığı açıklamada, NFT (Non-Fungible Token) uygulamalarının asıl potansiyel barındırdığı alanın bilimsel çalışmalar ve mühendislik projeleri olduğunu belirtti.

"MUCİTLERİMİZ TEKNİK NFT İLE PROJELERİNİ KENDİLERİ FİNANSE EDEBİLİRLER"

Ülkemizde çok sayıda patentlenebilir ilaç, mühendislik projeleri ve teknik tasarımlar olduğunu vurgulayan Erdal Can Alkoçlar, şöyle konuştu:

"Hükümetimizin çıkarmış olduğu 6750 No'lu Taşınır Rehin Kanunu sayesinde daha önce banka teminatı olarak kabul görmeyen çoğu menkul değerin (ham stoklar, patentler, marka tescilleri gibi bilimum fikri haklar, zirai ürün stokları, tarım makineleri) öncelikli teminat olarak kabul görmesinin önü açıldı ve çok sayıda eşzamanlı örnek oluştu. Teknik NFT diyebileceğimiz yeni bir konseptle özellikle ilaç ve savunma projelerinin patentleri, enerji projeleri ve daha bunun gibi birçok birbirinden yüksek potansiyelli fikri değer kendi kendini fonlayabilen dijital menkullere dönüşebilir. Böylece birbirinden değerli beyinlerimiz, mucitlerimiz yatırımcı ya da kredi arayışına girme gereği duymadan, üçüncü gerçek ya da tüzel kişilere borçlanmadan projelerini kendileri finanse edebilirler."

Özellikle sanat konseptli NFT borsalarının sayısının ve bu borsaların hacimlerinin seri şekilde arttığına da dikkat çeken Alkoçlar, " Türkiye'nin beyin potansiyeli ve gençlerimizin blok zincir kültürüne aşinalığı teknik NFT projelerine çok hızlı adapte olmamızı sağlayacaktır. Ülkemizde hali hazırda var olan çok sayıda yerli patentli buluş ve tescillenebilir mühendislik projeleri Teknik NFT alanında öncülük eden ülkelerin başında gelmemizi sağlayabilir. Yine aynı potansiyel sayesinde Türkiye'nin ekonomisine ciddi ve emsalsiz borç yükü oluşturmayan finansman sağlanması mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.


NFT'lerin asıl potansiyeli bilimsel ve teknik alanlarda

Türkiye, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'NFT'lerin asıl potansiyeli bilimsel ve teknik alanlarda' - Son Dakika


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